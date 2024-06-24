Полиция задержала солдата, выставившего из окна машины автомат, и отчитала блогеров "за панику"

Фотография автомобиля со стволом автомата в окне, сделанная в Иерусалиме, вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. Пользователи интернета возмущались свободой и наглостью вооруженных людей, свободно разгуливающих по улицам израильских городов.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на фото и видео, обсуждаемых в интернете, запечатлен свадебный кортеж. После получения жалобы были проведены следственные мероприятия, по итогам которых была обнаружена и машина с фотографии, и человек, выставивший в окно автомат. Человек этот – военнослужащий ЦАХАЛа, житель поселения Неве-Яаков. "Выставленное в окно машины оружие – это оружие ЦАХАЛа", – поясняют в полиции.

Сообщается, что военнослужащий доставлен в отделение полиции, материалы расследования будут переданы в военную полицию.

"Это еще один случай, иллюстрирующий то, с какой легкостью в социальных сетях распространяется искаженная информация, в данном случае – неверно интерпретированная фотография с тем, чтобы ввести в заблуждение или напугать общественность", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.