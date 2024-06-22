В Тель-Авиве прошла крупнейшая с 7 октября акция протеста против правительства Нетаниягу

В субботу, 22 июня, протесты против правительства Нетаниягу проходили в 70 населенных пунктах по всех стране. В Тель-Авиве прошла крупнейшая с 7 октября акция протеста, в которой, по оценкам организаторов, участвовали более 150 тысяч человек.

Перед собравшимися выступили бывший глава ШАБАКа Юваль Дискин и лауреат премии Израиля писатель Давид Гроссман.

Кроме того, в Тель-Авиве был проведен перформанс, участники которого с завязанными глазами и в одежде, испачканной красной краской, легли на асфальт, также облитый "кровью". Рядом с ними были разбросаны плакаты: "עם ישראל DIE" ("Народ Израиля умирает").

Организаторы протеста призвали к "предупредительной забастовке" в ближайший четверг, 27 июня.