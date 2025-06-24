12-й день войны с Ираном: Трамп объявил о скором прекращении огня

В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране. Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Армия обороны Израиля 13-23 июня атаковала около 1500 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. Уничтожено множество ракетных установок, установлен контроль над воздушным пространством. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории.

Иран отвечал ударами с применением БПЛА и ракет. Была атакована больница "Сорока" в Беэр-Шеве. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. 24 погибших, более 1000 пострадавших.

Сводка 11-го дня войны по ссылке.

Идет двенадцатый день войны.

12-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

04:00

Из Тегерана сообщают о взрывах. Израильские ВВС наносят удары по целям.

03:00

МИД Ирана заявил, что соглашения о прекращении огня нет, но Тегеран дал понять, что готов к нему.

Управление тылом Израиля опубликовало напоминание о том, что нет изменений в распоряжениях для населения. Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.

01:00

Президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступит в силу утром 24 июня. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. "Поздравляю всех! Между Израилем и Ираном достигнуто соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня (примерно через 6 часов с этого момента, после того как Израиль и Иран завершат свои текущие и последние миссии) сроком на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной! Официально Иран начнет соблюдать прекращение огня, а по истечении 12 часов Израиль начнет соблюдать прекращение огня, и по истечении 24 часов мир будет официально приветствовать окончание 12-дневной войны", – написал президент США. Израиль пока не комментирует это заявление.

Сигнал тревоги на юге Голанских высот, перехвачен иранский БПЛА.

00:00

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на фарси предупреждение для жителей седьмого административного района Тегерана, находящихся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.