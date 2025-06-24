Канцелярия Нетаниягу признает: Израиль воздержался от масштабного ответа по просьбе Трампа

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу прокомментировала развитие событий, последовавших после нарушения Ираном соглашения о прекращении огня и ракетного обстрела Израиля.

В соответствии с этим сообщением, в 03:00 ВВС Израиля нанесли масштабный удар по центру Тегерана, ликвидировав сотни бойцов "Басидж" и служб безопасности иранского режима.

В 07:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня, но Иран трижды нарушил его, выпустив ракеты. В 07:06 была выпущена ракета по территории Израиля, а в 10:25 – еще две ракеты. Они были перехвачены или упали на открытой местности без пострадавших и ущерба.

В ответ ВВС уничтожили радары вблизи Тегерана. При этом в канцелярии главы правительства подчеркнули, что по просьбе президента США Дональда Трампа Израиль воздержался от более масштабной атаки. В соответствии с этим сообщением, Трамп выразил свою огромную признательность Израилю за достижение всех целей войны и уверенность в стабильности соглашения о прекращении огня.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Израиль и Иран в нарушении перемирия. "Мне не нравится агрессивный израильский удар сразу после достижения соглашения", – сказал он. Трамп также заявил, что Иран никогда не сможет восстановить ядерную программу. "Ей конец", – сказал он.

"Я недоволен Израилем. Вы знаете, я сказал, что у них есть 12 часов, и они не должны были сбрасывать все, что у них есть, в первый час. Я недоволен. Но я недоволен и Ираном", – сообщил Трамп.

"Израиль, не сбрасывай эти бомбы, иначе это будет серьезным нарушением перемирия. Верни пилотов домой немедленно. Дональд Джей Трамп, президент США", – написал он в социальной сети Truth Social, используя только заглавные буквы.

"Израиль не станет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, дружески махнув Ирану крылом. Никто не пострадает, перемирие останется в силе. Благодарю вас за внимание", – сообщил американский лидер спустя 38 минут, добавив, что Иран никогда не восстановит ядерные объекты.