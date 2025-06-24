Президент США Дональд Трамп обвинил Израиль и Иран в нарушении перемирия. "Мне не нравится агрессивный израильский удар сразу после достижения соглашения", – сказал он. Трамп также заявил, что Иран никогда не сможет восстановить ядерную программу. "Ей конец", – сказал он.

"Я недоволен Израилем. Вы знаете, я сказал, что у них есть 12 часов, и они не должны были сбрасывать все, что у них есть, в первый час. Я недоволен. Но я недоволен и Ираном", – сообщил Трамп.

"Израиль, не сбрасывай эти бомбы, иначе это будет серьезным нарушением перемирия. Верни пилотов домой немедленно. Дональд Джей Трамп, президент США", – написал он в социальной сети Truth Social, используя только заглавные буквы.

"Израиль не станет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, дружески махнув Ирану крылом. Никто не пострадает, перемирие останется в силе. Благодарю вас за внимание", – сообщил американский лидер спустя 38 минут, добавив, что Иран никогда не восстановит ядерные объекты.

Уже после этих заявлений Трампа стало известно, что израильские ВВС нанесли "символический" удар по одному объекту в Иране.

Напомним: ранее ПВО Израиля сбили две ракеты, запущенные Ираном в направлении севера Израиля. В районе Йодфат в Галилее упал фрагмент ракеты-перехватчика, на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир подчеркнул, что последний ракетный обстрел севера Израиля является грубым нарушением условий соглашения. "В свете грубого нарушения прекращения огня, допущенного иранским режимом, мы нанесем мощный ответный удар", – заявил он.

"Правительство намерено решительно реагировать на любое нарушение, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран", – сообщил министр обороны Исраэль Кац.