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Израиль

Трагедия в Беэр-Шеве: четверо погибли при прямом попадании ракеты в МАМАД

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 июня 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 12:22
Трагедия в Беэр-Шеве: четверо погибли при прямом попадании ракеты в МАМАД
Yonatan Sindel/Flash90

По данным предварительного расследования утреннего ракетного обстрела Израиля, проведенного Командованием тылом, по Беэр-Шеве были выпущены две баллистические ракеты. Одна из них была перехвачена, вторая попала в многоэтажный жилой дом в районе шестого этажа.

В результате попадания ракеты погибли четыре человека – все они находились в защищенных комнатах (МАМАДах) двух расположенных одна над другой квартир. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести, 13 человек получили легкие травмы.

Собака, принадлежащая семье погибших, получила тяжелые ранения в результате обстрела, она была усыплена.

Представитель Командования тылом сообщил, что ракета прошла через одну стену, после чего проникла в МАМАД. Трое погибших, по предварительной оценке, находились в МАМАДе и были выброшены оттуда силой взрыва, их тела обнаружили вне защищенной комнаты. Еще одна погибшая была обнаружена в МАМАДе.

Израиль
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