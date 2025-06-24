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Израиль

Число жертв иранского ракетного обстрела в Беэр-Шеве возросло до пяти

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 24 июня 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 10:25
Число жертв иранского ракетного обстрела в Беэр-Шеве возросло до пяти
Пресс-служба МАДА

Объявлено, что найдено тело еще одного человека, погибшего сегодня утром в Беэр-Шеве в результате ракетного обстрела из Ирана. Таким образом, число жертв возросло до пяти.

Судя по имеющимся данным, по меньшей мере трое погибших находились в защищенных комнатах (мамадах) во время обстрела. Официально это пока не подтверждено.

Поисково-спасательные работы на месте прямого попадания иранской ракеты в дом в Беэр-Шеве продолжаются.

Израиль
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