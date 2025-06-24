x
24 июня 2025
|
последняя новость: 13:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2025
|
24 июня 2025
|
последняя новость: 13:03
24 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На ремонтных работах в Рамат-Гане насмерть разбился рабочий

Несчастные случаи
время публикации: 24 июня 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 12:58
На ремонтных работах в Рамат-Гане насмерть разбился рабочий
Фото NEWSru.co.il

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о несчастном случае во время ремонтных работ в Рамат-Гане: в результате падения с высоты рабочий получил критическую травму головы.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 30 лет, без признаков жизни, и после попыток реанимировать его были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2025

На стройке в Ор-Йегуде тяжело травмирован рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025

На стройке в Беэр-Шеве тяжело травмирован рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2025

Два несчастных случаях на стройках подряд: возле Иерусалима и в округе Яркон