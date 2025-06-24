На ремонтных работах в Рамат-Гане насмерть разбился рабочий
время публикации: 24 июня 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 12:58
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о несчастном случае во время ремонтных работ в Рамат-Гане: в результате падения с высоты рабочий получил критическую травму головы.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 30 лет, без признаков жизни, и после попыток реанимировать его были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.
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