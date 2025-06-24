На ремонтных работах в Рамат-Гане насмерть разбился рабочий

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о несчастном случае во время ремонтных работ в Рамат-Гане: в результате падения с высоты рабочий получил критическую травму головы.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 30 лет, без признаков жизни, и после попыток реанимировать его были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.