Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с первым публичным заявлением после вступления в силу режима прекращения огня с Ираном, в котором сказал, что за 12 дней операции "Народ как лев" Израиль добился исторической победы, которая останется в памяти поколений.

В ходе операции были устранены две немедленные угрозы существованию Израиля: угрозу уничтожения ядерным оружием и угрозу уничтожения с помощью 20 тысяч баллистических ракет.

"Если бы мы не начали действовать сейчас, государство Израиль вскоре столкнулось бы с угрозой уничтожения. Этого не произошло потому, что в решающий момент народ восстал как лев и его рев потряс Тегеран и разнесся по всему миру", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу сказал, что армии мира будут изучать то, как Израиль начал операцию. Первым ударом было уничтожено высшее военное командование Ирана, включая трех начальников штабов, в то же время были ликвидированы ведущие ученые-ядерщики, продвигавшие ядерную программу Ирана. "Десятилетиями я обещал, что у Ирана не будет ядерного оружия, и теперь благодаря действиям наших бойцов, мы похоронили ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается восстановить этот проект, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь такую попытку. У Ирана не будет ядерного оружия".

Перечислив достижения на иранском фронте, поблагодарив президента Трампа за оказанную помощь, премьер-министр заявил, что теперь перед Израилем стоит задача победить ХАМАС и освободить заложников. "Я говорю семьям заложников: мы ни на минуту не прекращали, в том числе и во время войны с Ираном, наших усилий по возвращению похищенных домой, и будем продолжать эту священную миссию, пока не будет достигнута цель".

Нетаниягу обратился к семьям погибших: "Ваши близкие, наши герои, пали не напрасно. Их отвага и жертвенность позволили нам сломить иранскую ось. Без этого мы не смогли бы добраться до Тегерана. С уничтожением иранской оси зла открылась "ось процветания" с народами региона".