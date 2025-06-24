Оппозиция о прекращении огня. Лапид: "А теперь – Газа". Либерман: новая война через два-три года

Оппозиционные политики комментируют решение о прекращении огня в войне Израиля против режима аятолл в Иране.

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "А теперь – Газа. Пришло время завершить и там. Вернуть заложников, закончить войну. Израиль должен начать восстанавливаться".

Лидер НДИ Авигдор Либерман опубликовал следующий комментарий: "На фоне невероятных достижений ЦАХАЛа и "Мосада" финальный аккорд войны с Ираном вызывает чувство горечи и щемит сердце. Мир вместо безоговорочной капитуляции Ирана выбрал путь переговоров, судьба которых совершенно непонятна: режим аятолл не намерен прекращать обогащение урана, производство и модернизацию баллистических ракет, поддержку и финансирование террористических организаций. Еще в начале войны я предупреждал, что нет ничего опаснее, чем раненый лев. Прекращение огня без достижения четкого и недвусмысленного соглашения приведет нас к новой войне. Она случится через два-три года, но в гораздо худших условиях для Израиля".