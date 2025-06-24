x
24 июня 2025
|
последняя новость: 10:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2025
|
24 июня 2025
|
последняя новость: 10:17
24 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Оппозиция о прекращении огня. Лапид: "А теперь – Газа". Либерман: новая война через два-три года

время публикации: 24 июня 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 09:52
Яир Лапид
Yonatan Sindel/Flash90

Оппозиционные политики комментируют решение о прекращении огня в войне Израиля против режима аятолл в Иране.

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "А теперь – Газа. Пришло время завершить и там. Вернуть заложников, закончить войну. Израиль должен начать восстанавливаться".

Лидер НДИ Авигдор Либерман опубликовал следующий комментарий: "На фоне невероятных достижений ЦАХАЛа и "Мосада" финальный аккорд войны с Ираном вызывает чувство горечи и щемит сердце. Мир вместо безоговорочной капитуляции Ирана выбрал путь переговоров, судьба которых совершенно непонятна: режим аятолл не намерен прекращать обогащение урана, производство и модернизацию баллистических ракет, поддержку и финансирование террористических организаций. Еще в начале войны я предупреждал, что нет ничего опаснее, чем раненый лев. Прекращение огня без достижения четкого и недвусмысленного соглашения приведет нас к новой войне. Она случится через два-три года, но в гораздо худших условиях для Израиля".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025

Власти Израиля подтвердили прекращение огня в войне с Ираном