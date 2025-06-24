12-й телеканал: Трамп согласовал заявление о прекращении огня с Нетаниягу

Корреспондент 12-го телеканала Ярон Авраам сообщил, что накануне вечером Дональд Трамп обсудил с Биньямином Нетаниягу соглашение о прекращении огня с Ираном.

По данным телеканала, днем 23 июня состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Марко Рубио с министром стратегического планирования Роном Дермером. Рубио говорил о том, что США заинтересованы в прекращении войны с Ираном, и настаивал на заключении соглашения. Дермер подтвердил, что Израиль также заинтересован в завершении войны.

По словам Ярона Авраама, спустя несколько часов состоялся разговор Нетаниягу и Трампа, в котором обсуждались детали соглашения. Нетаниягу подтвердил заинтересованность Израиля в прекращении огня в том случае, если Иран прекратит ракетные обстрелы первым.