Ксения Собчак: "Израиль – страна с четкой концепцией жизни"

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Ксения Собчак – журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, общественный деятель. Бывший кандидат в президенты России.

Вопросы Newsru.co.il и ответы Ксении Собчак.

Как изменилась (и изменилась ли) ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября? А после атаки на Иран в июне 2025-го?

Оценка не изменилась. После 7 октября я писала, что это чудовищный теракт. Ситуация, которая произошла – ужасна и мое сердце с Израилем.

Надо перестать уже просто искать правых и виноватых, в том смысле, что давайте не врать друг другу. Есть люди и у них есть личные предпочтения. У каждой стороны всегда буду аргументы и у Ирана тоже есть аргументы – что это нападение со стороны Израиля. И у Израиля есть аргументы, что Иран мечтает уничтожить Израиль и вписывает это в свои официальные документы, как политику страны. Здесь никто никого уже не переубедит. Надо быть честными перед собой и сказать, что моя личная позиция такая – я еврейка, мой дедушка еврей, я связана с Израилем, поэтому моя поддержка, конечно же, с Израилем. Иран – это та страна, куда я даже не могу поехать, потому что эти люди официально ставят своей целью уничтожать евреев. Говорить о беспристрастности здесь довольно сложно, а разбирать кто прав, кто виноват – сейчас все пытаются это делать, но давайте честно, это просто поиск аргументов для той или иной стороны. Так давайте честно скажем, мы на той или иной стороне из-за личных предпочтений, а не потому, что чей-то аргумент сильнее.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе?

Я думаю, что во время войны все стороны совершают военные преступления. И ЦАХАЛ, безусловно, не исключение. Но это война и бесконечное выяснение, кто совершает больше военных преступлений – это та же самая полемика, когда каждая сторона ищет себе больше аргументов. Происходящее в Газе ужасно, как ужасно и происходящее в самом Израиле. Вообще, когда гибнут мирные жители, а они всегда гибнут во время любой войны, теракта или столкновения – это ужасно. Но а дальше это просто повод с той или иной стороны друг друга обвинить.

Ваша оценка решения Международного уголовного суда в Гааге, объявившего Нетаниягу и Галанта военными преступниками и выдавшего ордера на их арест?

Моя оценка решения МУС в Гааге не важна, как и собственно сам МУС в Гааге уже давно не важен. Мне кажется, что они уже навыдавали каких-то странных решений и кроме как сделать так, чтобы Нетаниягу почему-то присоединился к Владимиру Владимировичу Путину, они ничего не добились. Я это не комментирую, какие-то жесткие решения, а это очевидно политическое решение, надо принимать тогда, когда это еще имеет на кого-то устрашающий эффект. Мне кажется, что мы точно не в этой точке. Решение абсолютно пиарное, настолько же пиарное, насколько бессмысленное

Что вам больше всего запомнилось, что понравилось и не понравилось в Израиле?

Мне очень понравилось ощущение патриотизма, ощущение своей идентичности, того, что Израиль – это страна со своей четкой концепцией жизни. Страна, которая принимает своих граждан и страна, где ты чувствуешь гордость за то, что ты еврей, и свою исключительность ты тоже чувствуешь.