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Израиль

Погибший в Газе наемный сотрудник минобороны не будет признан павшим военнослужащим

Погибшие
Битуах Леуми
Минобороны
Компенсации и выплаты
время публикации: 29 мая 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 18:11
Погибший в Газе наемный сотрудник минобороны не будет признан павшим военнослужащим

19-летний Давид Либи, который погиб 29 мая на севере сектора Газы в результате взрыва, не будет признан погибшим военнослужащим со всеми положенными этому статусу пособиями и льготами. В ЦАХАЛе пояснили: Давид Либи был работником компании, которая по подряду министерства обороны выполняла инженерные работы для ЦАХАЛа, то есть – гражданским лицом.

Как сообщает "Сругим", Давид Либи будет признан только как погибший в результате враждебных действий, хотя он действовал в рамках оперативной деятельности и рядом с силами ЦАХАЛа.

Либи был трудоустроен гражданской компанией, предоставляющей ЦАХАЛу инженерные услуги. Он погиб на территории сектора Газы во время выполнения инфраструктурных задач для армии.

Отдел кадров ЦАХАЛа постановил, что гражданский статус Давида Либи препятствует его признанию павшим военнослужащим. Данное решение основано на относительно новой практике армейского отдела кадров: в последние месяцы в ЦАХАЛе заставляют всех работников по подряду, действующих в Газе, подписать документ, в котором они заявляют – они признают, что в случае, если они пострадают, их статус не будет признан как павших или раненых военнослужащих.

Таким образом система пытается разделить военнослужащих и подрядчиков даже в случаях, когда деятельность осуществляется в зоне боевых действий. Отметим, что работа с пострадавшими при вражеских действиях лежит на Институте национального страхования ("Битуах Леуми"), в то время как за павших военнослужащих отвечает министерство обороны.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025

ЦАХАЛ: на севере Газы погиб работник, нанятый министерством обороны