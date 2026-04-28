На юге Ливана в результате атаки БПЛА погиб работник компании-подрядчика минобороны

Разрешено к публикации: на юге Ливана погиб работник компании, выполнявшей инженерные работы по контракту с министерством обороны.

Армия обороны Израиля сообщила, что семья погибшего извещена.

Другие подробности и обстоятельства гибели рабочего ЦАХАЛ не сообщает.

По данным новостной службы N12, беспилотник "Хизбаллы" атаковал инженерную технику компании-подрядчика.