На юге Ливана в результате атаки БПЛА погиб работник компании-подрядчика минобороны
время публикации: 28 апреля 2026 г., 22:50 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 23:04
Разрешено к публикации: на юге Ливана погиб работник компании, выполнявшей инженерные работы по контракту с министерством обороны.
Армия обороны Израиля сообщила, что семья погибшего извещена.
Другие подробности и обстоятельства гибели рабочего ЦАХАЛ не сообщает.
По данным новостной службы N12, беспилотник "Хизбаллы" атаковал инженерную технику компании-подрядчика.