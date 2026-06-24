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Израиль

Два боевика пытались пробраться через КПП "Керем-Шалом", один задержан

Газа
ХАМАС
время публикации: 24 июня 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 13:39
Два боевика пытались пробраться через КПП "Керем-Шалом", один задержан
Tsafrir Abayov/FLASH90

На границе с сектором Газы произошел серьезный инцидент в сфере безопасности, сообщает "Кипа". По данным ЦАХАЛа, возле КПП "Керем-Шалом" с палестинской стороны границы были замечены двое боевиков ХАМАСа.

Один из подозреваемых был задержан израильскими военнослужащими и в настоящее время допрашивается. По данным армии, в момент задержания он был без оружия.

Второй подозреваемый пока не задержан. ЦАХАЛ ведет его поиски. Неизвестно, был ли он вооружен.

В армии подчеркивают, что проникновения на территорию Израиля не произошло. Представители населенных пунктов, расположенных вблизи границы, были уведомлены о случившемся.

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