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Израиль

Нетаниягу завершил дачу показаний на суде против него: 98 заседаний длились полтора года

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 24 июня 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 12:59
Нетаниягу завершил дачу показаний на суде против него: 98 заседаний длились полтора года
Avshalom Sassoni/Flash90

В окружном суде Тель-Авива в среду состоялось очередное – и официально последнее – заседание с перекрестным допросом главы правительства Биньямина Нетаниягу в рамках ведущихся против него "дел тысяч". Допросы Нетаниягу заняли 98 судебных заседаний, которые продлились в общей сложности полтора года.

Дальнейшее рассмотрение "дел тысяч" будет проходить без участия премьера в качестве свидетеля, приглашаться будут другие фигуранты дела.

По завершении последнего ответа Нетаниягу обратился к суду с призывом "восстановить справедливость". "Это были десять лет ада, другого слова у меня нет, – подчеркнул премьер. – Десять лет. Они отправляли следователей в США, Европу и Австралию. Огромная команда занималась только этим. Цель была одна – прочесать все мелким гребнем и найти хоть что-нибудь. Они ничего не нашли".

Как сообщает "А-Йом", Нетаниягу заявил, что следственная группа искала не преступления – она шла по следу одного конкретного человека, и так нгичего и не нашла. "Помимо меня, они допрашивали всех моих близких, членов моей семьи, почти каждого, кто со мной работал. Их вызывали на допросы, предостерегали, допрашивали под предупреждением об ответственности. Использовались методы расследования, в которые трудно поверить. Были разрушены семьи", – заявил Нетаниягу.

Глава правительства подчеркнул, что все эти годы он управлял государством и вел страну через самые серьезные задачи, против него шла подлая, лживая и злонамеренная кампания, которая была направлена не только против прав отдельного человека, но и против права общества избрать его своим лидером. "Это попытка меня свалить", – заявил премьер.

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