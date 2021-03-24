Данные ЦИК Израиля после подсчета 51% голосов

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. На утро 24 марта были обработаны около 51% бюллетеней.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:

"Ликуд" – 32

"Еш Атид" – 17

ШАС – 10

"Яадут а-Тора" – 8

"Кахоль Лаван" – 8

"Тиква Хадаша" – 7

"Ямина" – 7

НДИ – 7

"А-Ционут а-Датит" – 7

Объединенный список – 6

"Авода" – 6

МЕРЕЦ – 5

Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 61 мандат. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 59 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список) такая коалиция набирает только 57 мандатов.