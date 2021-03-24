Данные ЦИК Израиля после подсчета 51% голосов
Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты подсчета голосов. На утро 24 марта были обработаны около 51% бюллетеней.
Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.
Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:
"Ликуд" – 32
"Еш Атид" – 17
ШАС – 10
"Яадут а-Тора" – 8
"Кахоль Лаван" – 8
"Тиква Хадаша" – 7
"Ямина" – 7
НДИ – 7
"А-Ционут а-Датит" – 7
Объединенный список – 6
"Авода" – 6
МЕРЕЦ – 5
Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 61 мандат. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 59 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список) такая коалиция набирает только 57 мандатов.
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