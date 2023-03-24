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    В Израиле

    Первая пятница Рамадана: в Иерусалиме усилены меры безопасности

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    Первая пятница Рамадана: в Иерусалиме усилены меры безопасности
    Jamal Awad/Flash90

    В первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадан в Иерусалиме были введены усиленные меры безопасности. Город патрулируют сотни полицейских и бойцов пограничной полиции. Особое внимание уделяется Старому городу.

    Ранее общая служба безопасности (ШАБАК) сообщала о предотвращении теракта с применением огнестрельного оружия, который боевики одной из террористических группировок планировали совершить в Иерусалиме в период Рамадана. Однако очевидно, что планируются и другие теракты.

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    В период Рамадана (в этом году с 23 марта по 23 апреля) и еврейского праздника Песах (в этом году 5-12 апреля) в Израиле усиливаются меры безопасности не только в Иерусалиме, но и в других городах, армию приводят в состояние повышенной готовности в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы.

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    В начале марта Халид Машаль – глава террористической организации ХАМАС в диаспоре, бывший председатель политбюро ХАМАСа (1996-2017) – выступил с заявлением о том, что в Рамадан "предстоят жаркие дни". Он призвал к объединению "палестинского народа" в борьбе против израильского "бандитского правительства" и выразил уверенность в том, что его поддержат в Газе, Шхеме и Дженине.

    В Рамадан зачастую исламисты действуют агрессивнее. В течение последних месяцев заметно активизировались террористические группировки. Только в 2023 году против израильтян уже было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 14 человек.

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    Несмотря на угрозу террора, власти Израиля вынуждены вводить послабления для мусульман в течение месяца Рамадан. На этой неделе офис координатора деятельности правительства на палестинских территориях объявил о введении ряда послаблений для палестинских арабов в преддверии Рамадана. Разрешено жителям Палестинской автономии из Иудеи и Самарии присутствовать на пятничных молитвах на Храмовой горе. Мужчинам от 45 лет и до 55 лет требуется специальное разрешение, которое выдается после проверки службами безопасности. Для женщин, независимо от возраста, разрешения не требуются, также не требуются разрешения для детей до 12 лет и для мужчин старше 55 лет. В течение всего праздничного месяца жителям ПА из Иудеи и Самарии разрешены визиты в Израиль для посещения родственников. Кроме того, разрешено иностранным гражданам посещать своих родственников в Иудее и Самарии (необходимо получить специальное разрешение). Палестинские арабы, проживающие в Иудее и Самарии, во время праздника могут приобрести авиабилеты на рейсы, вылетающие за границу из аэропорта Рамон. Кроме того, на время Рамадана продлено время работы КПП в Иудее и Самарии. Жителям сектора Газы, женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 55 лет, разрешен въезд в Израиль для посещения Иерусалима c воскресенья по четверг.

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    Правила для жителей ПА могут измениться в случае совершения терактов.

    Для арабов, проживающих на территории Израиля, никаких общих ограничений нет, в том числе для посещения Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Хотя полиция может не допускать в святые места отдельных экстремистов, которых ранее задерживали за участие в беспорядках и нападениях.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Марта 2023
    ШАБАК: предотвращен теракт в Иерусалиме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Марта 2023
    Накануне Рамадана Израиль ввел послабления для палестинских арабов
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 5 Марта 2023
    Один из лидеров ХАМАСа угрожает Израилю "жаркими днями" в Рамадан
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