Министр обороны Израиля: "Не имею отношения к формируемому закону о призыве"

Министр обороны Израиля Йоав Галант ("Ликуд") заявил, что не поддержит законопроект о призыве, который правительство будет обсуждать на заседании 26 марта.

"Моя позиция не изменилась – я не буду участвовать в продвижении какого-либо законопроекта, который не утвержден всеми фракциями коалиции, и оборонная система во главе со мной не станет представлять его на утверждение. Таким образом, я не имею отношения к формируемому сейчас законопроекту и не поддержу его", – заявил Галант.

Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра Бени Ганца использовать оставшееся до 1 апреля время, чтобы сформировать предложение, которое получит широкую поддержку и пойдет на благо ЦАХАЛу и государству Израиль.