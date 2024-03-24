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Израиль

Министр обороны Израиля: "Не имею отношения к формируемому закону о призыве"

время публикации: 24 марта 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 11:20
Министр обороны Израиля Йоав Галант
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Израиля Йоав Галант ("Ликуд") заявил, что не поддержит законопроект о призыве, который правительство будет обсуждать на заседании 26 марта.

"Моя позиция не изменилась – я не буду участвовать в продвижении какого-либо законопроекта, который не утвержден всеми фракциями коалиции, и оборонная система во главе со мной не станет представлять его на утверждение. Таким образом, я не имею отношения к формируемому сейчас законопроекту и не поддержу его", – заявил Галант.

Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра Бени Ганца использовать оставшееся до 1 апреля время, чтобы сформировать предложение, которое получит широкую поддержку и пойдет на благо ЦАХАЛу и государству Израиль.

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