ЦАХАЛ и ШАБАК проводят масштабную операцию в Хан-Юнисе: атакованы десятки целей. Видео

ЦАХАЛ и ШАБАК проводят масштабную операцию в западном Хан-Юнисе на юге сектора Газы. В течение нескольких часов были поражены около 40 объектов террористов.

Операция была начата ночью, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Удары наносились в основном в целям в районе Аль-Амаль на западе Хан-Юниса.

Среди атакованных целей были военные постройки, подземные туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.

После волны авиаударов в указанный район вошли бойцы коммандос, бригады "Гивати" и 7-й бригады, которые проводят "зачистку".