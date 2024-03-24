ЦАХАЛ и ШАБАК проводят масштабную операцию в Хан-Юнисе: атакованы десятки целей. Видео
время публикации: 24 марта 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 12:31
ЦАХАЛ и ШАБАК проводят масштабную операцию в западном Хан-Юнисе на юге сектора Газы. В течение нескольких часов были поражены около 40 объектов террористов.
Операция была начата ночью, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Удары наносились в основном в целям в районе Аль-Амаль на западе Хан-Юниса.
Среди атакованных целей были военные постройки, подземные туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.
После волны авиаударов в указанный район вошли бойцы коммандос, бригады "Гивати" и 7-й бригады, которые проводят "зачистку".
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