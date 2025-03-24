В арабской деревне к югу от Хеврона нашли бомбу, начиненную гвоздями
время публикации: 24 марта 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 08:22
Израильские военные и пограничная полиция, действуя в деревне Дир Самат, к югу от Хеврона (Палестинская автономия), в ходе обыска обнаружили самодельное взрывное устройство с дополнительными поражающими элементами (гвоздями и металлическими гранулами), части винтовки М16 и боеприпасы.
Саперы обезвредили бомбу методом контролируемого взрыва. Никто не пострадал.
Задержан подозреваемый.
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