В арабской деревне к югу от Хеврона нашли бомбу, начиненную гвоздями

Израильские военные и пограничная полиция, действуя в деревне Дир Самат, к югу от Хеврона (Палестинская автономия), в ходе обыска обнаружили самодельное взрывное устройство с дополнительными поражающими элементами (гвоздями и металлическими гранулами), части винтовки М16 и боеприпасы.

Саперы обезвредили бомбу методом контролируемого взрыва. Никто не пострадал.

Задержан подозреваемый.