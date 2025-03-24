Ганц и Айзенкот подвергли критике действия правительства Нетаниягу

Председатель партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц и второй номер партии Гади Айзенкот выступили на заседании фракции в Кнессете.

Ганц заявил: "Безопасность Израиля находится под угрозой из-за внутреннего раскола". По его словам, отставка главы ШАБАКа Ронена Бара и юридического советника правительства Гали Баарав-Миары означает фактический "возврат к государственному перевороту".

Айзенкот добавил: "В то время как большинство граждан Израиля поддерживают немедленное возвращение заложников, а также решительную войну с террором и разгром ХАМАСа, правительство сосредоточено на борьбе с системой правосудия".

Судя по всему, на данном этапе решено, что с заявлениями на заседаниях фракции "Махане Мамлахти" будут выступать и Ганц, и Айзенкот.