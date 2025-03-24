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Израиль

Ганц и Айзенкот подвергли критике действия правительства Нетаниягу

Махане Мамлахти
Бени Ганц
Гади Айзенкот
время публикации: 24 марта 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 16:05
Ганц и Айзенкот подвергли критике действия правительства Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц и второй номер партии Гади Айзенкот выступили на заседании фракции в Кнессете.

Ганц заявил: "Безопасность Израиля находится под угрозой из-за внутреннего раскола". По его словам, отставка главы ШАБАКа Ронена Бара и юридического советника правительства Гали Баарав-Миары означает фактический "возврат к государственному перевороту".

Айзенкот добавил: "В то время как большинство граждан Израиля поддерживают немедленное возвращение заложников, а также решительную войну с террором и разгром ХАМАСа, правительство сосредоточено на борьбе с системой правосудия".

Судя по всему, на данном этапе решено, что с заявлениями на заседаниях фракции "Махане Мамлахти" будут выступать и Ганц, и Айзенкот.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

Ганц и Айзенкот сделают совместное заявление на заседании фракции