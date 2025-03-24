Либерман: "Чиновники должны быть лояльны королевству, а не королю"

В понедельник, 24 марта, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Как я уже не раз подчеркивал, я решительно выступаю против анархии и призывов к гражданскому неповиновению и отказу от несения военной службы. Но надо понимать, что настоящие анархисты и уклонисты – это те, кто, получая призывную повестку, рвут ее и выбрасывают в унитаз, согласно распоряжению бывшего главного раввина".

"Вчера мы увидели танец с участием министра Гольдкнопфа. Это танец на крови наших героических солдат, павших при защите страны. Это плевок в лицо тем, кто мужественно и беззаветно сражается в секторе Газы и на всех других фронтах", - заявил лидер НДИ.

"Я категорически возражаю против превращения Израиля из демократического государства в государство темной диктатуры. Красной чертой, лакмусовой бумажкой, отделяющей демократию от диктатуры, станет решение правительства об отказе выполнять постановление Верховного суда. Если правительство решит не выполнять решение Верховного суда, я обращусь к президенту, который – на основании полномочий, предусмотренных в "Основном законе о президенте государства" ( параграф 11, пункты 6, "алеф" и "гимель") – имеет право отстранить от должности любое лицо, занимающее пост в госструктурах. Президент государства должен обратиться к представителям всех государственных структур и ясно дать понять, что они обязаны следовать вердиктам Верховного суда, а не каким-либо другим директивам. Кроме того, президент должен будет дать указание Службе общей безопасности в соответствии с Законом о службе общей безопасности 2002 года, ( раздел 7 "алеф") действовать решительно и предпринять все меры для сохранения демократического характера и всех институтов власти в Государстве Израиль. Президенту государства также надо будет отдать распоряжение Армии обороны Израиля и полиции действовать в соответствии с законом и оказать полную поддержку общей службе безопасности (ШАБАК) в усилиях по поддержанию демократического характера страны. Нам всем нужно помнить, что каждый чиновник и каждое государственное учреждение должны быть лояльны королевству, а не королю. Как только этот порядок изменится, демократия станет диктатурой. Мы предотвратим это".