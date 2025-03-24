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Израиль

Во вторник в Западной Галилее и на границе с Ливаном пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 марта 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 21:27
Во вторник в Западной Галилее и на границе с Ливаном пройдут учения ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 25 марта, пройдут армейские учения в Западной Галилее и на границе с Ливаном. Они начнутся рано утром и продлятся несколько часов.

В зоне проведения учения будет наблюдаться высокая концентрация сил ЦАХАЛа, будет осуществляться запуск беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: у граждан нет оснований для беспокойства. Нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проводящимися маневрами.

Военные подчеркивают, что проведение учений не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.

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