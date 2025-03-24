ЦАХАЛ подтверждает: около перекрестка Тишби террорист тяжело ранил военнослужащего
время публикации: 24 марта 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 12:36
ЦАХАЛ официально подтвердил, что утром 24 марта в результате теракта на автобусной остановке около перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был тяжело ранен военнослужащий.
Раненый доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что этот солдат служил водителем большегрузного автомобиля в бронетанковом батальоне.
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