x
24 марта 2025
|
последняя новость: 14:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 марта 2025
|
24 марта 2025
|
последняя новость: 14:01
24 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтверждает: около перекрестка Тишби террорист тяжело ранил военнослужащего

Теракт
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 марта 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 12:36
ЦАХАЛ подтверждает: около перекрестка Тишби террорист тяжело ранил военнослужащего
Пресс-служба МАДА

ЦАХАЛ официально подтвердил, что утром 24 марта в результате теракта на автобусной остановке около перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был тяжело ранен военнослужащий.

Раненый доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что этот солдат служил водителем большегрузного автомобиля в бронетанковом батальоне.

Теракт на перекрестке Тишби. Фоторепортаж

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

Теракт на перекрестке Тишби: один погибший, один тяжелораненый