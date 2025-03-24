ЦАХАЛ подтверждает: около перекрестка Тишби террорист тяжело ранил военнослужащего

ЦАХАЛ официально подтвердил, что утром 24 марта в результате теракта на автобусной остановке около перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был тяжело ранен военнослужащий.

Раненый доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что этот солдат служил водителем большегрузного автомобиля в бронетанковом батальоне.

Теракт на перекрестке Тишби. Фоторепортаж