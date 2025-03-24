ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 18 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 24 марта в Иудее и Самарии задержали 18 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности.

В частности, были задержания в Дженине. Найдены оружие, самодельные взрывные устройства и боеприпасы.

Также в деревне Ятта, к югу от Хеврона, были найдены взрывчатые вещества, боеприпасы и оружие.

Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.