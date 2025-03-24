ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 18 подозреваемых в терроре
время публикации: 24 марта 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 14:04
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 24 марта в Иудее и Самарии задержали 18 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности.
В частности, были задержания в Дженине. Найдены оружие, самодельные взрывные устройства и боеприпасы.
Также в деревне Ятта, к югу от Хеврона, были найдены взрывчатые вещества, боеприпасы и оружие.
Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
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