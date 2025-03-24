x
24 марта 2025
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 марта 2025
|
24 марта 2025
|
последняя новость: 12:32
24 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Террориста ликвидировали бойцы МАГАВ, ехавшие на учения

Теракт
Полиция
время публикации: 24 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 12:05
Террориста ликвидировали бойцы МАГАВ, ехавшие на учения
David Cohen/Flash90

По сообщению пресс-службы полиции, террорист, совершивший автомобильный теракт, а затем расстрелявший людей на перекрестке Тишби в районе Йокнеама, был ликвидирован бойцами пограничной полиции МАГАВ.

Теракт на перекрестке Тишби. Фоторепортаж

Бойцы МАГАВ направлялись на тренировку с применением огнестрельного оружия. Они заметили вооруженного винтовкой террориста, вступили с ним в боестолкновение и ликвидировали его.

Напомним, в результате теракта был убит пожилой мужчина, 20-летний мужчина был крайне тяжело ранен. Террорист нейтрализован на месте преступления.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

По предварительным данным, террорист похитил оружие солдата и обстрелял из него людей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

535-й день войны: удары в Газе, действия в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

Теракт на перекрестке Тишби: один погибший, один тяжелораненый