Террориста ликвидировали бойцы МАГАВ, ехавшие на учения

По сообщению пресс-службы полиции, террорист, совершивший автомобильный теракт, а затем расстрелявший людей на перекрестке Тишби в районе Йокнеама, был ликвидирован бойцами пограничной полиции МАГАВ.

Теракт на перекрестке Тишби. Фоторепортаж

Бойцы МАГАВ направлялись на тренировку с применением огнестрельного оружия. Они заметили вооруженного винтовкой террориста, вступили с ним в боестолкновение и ликвидировали его.

Напомним, в результате теракта был убит пожилой мужчина, 20-летний мужчина был крайне тяжело ранен. Террорист нейтрализован на месте преступления.