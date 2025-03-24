Террориста ликвидировали бойцы МАГАВ, ехавшие на учения
время публикации: 24 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 12:05
По сообщению пресс-службы полиции, террорист, совершивший автомобильный теракт, а затем расстрелявший людей на перекрестке Тишби в районе Йокнеама, был ликвидирован бойцами пограничной полиции МАГАВ.
Теракт на перекрестке Тишби. Фоторепортаж
Бойцы МАГАВ направлялись на тренировку с применением огнестрельного оружия. Они заметили вооруженного винтовкой террориста, вступили с ним в боестолкновение и ликвидировали его.
Напомним, в результате теракта был убит пожилой мужчина, 20-летний мужчина был крайне тяжело ранен. Террорист нейтрализован на месте преступления.
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