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Израиль

По предварительным данным, террорист похитил оружие солдата и обстрелял из него людей

время публикации: 24 марта 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 10:58
По предварительным данным, террорист похитил оружие солдата и обстрелял из него людей
Пресс-служба полиции Израиля

По данным предварительного расследования теракта на перекрестке Тишби неподалеку от Йокнеама, террорист въехал на автомобиле в группу израильтян, ожидающих автобуса на автобусной остановке. В числе пострадавших был военнослужащий.

Затем террорист вышел из машины, похитил табельное оружие военнослужащего и из него начал обстреливать находившихся на остановке и проезжающих мимо людей. Пожилой человек, находившийся в автомобиле, был убит.

Израиль
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