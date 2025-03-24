По предварительным данным, террорист похитил оружие солдата и обстрелял из него людей
время публикации: 24 марта 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 10:58
По данным предварительного расследования теракта на перекрестке Тишби неподалеку от Йокнеама, террорист въехал на автомобиле в группу израильтян, ожидающих автобуса на автобусной остановке. В числе пострадавших был военнослужащий.
Затем террорист вышел из машины, похитил табельное оружие военнослужащего и из него начал обстреливать находившихся на остановке и проезжающих мимо людей. Пожилой человек, находившийся в автомобиле, был убит.