По предварительным данным, террорист похитил оружие солдата и обстрелял из него людей

По данным предварительного расследования теракта на перекрестке Тишби неподалеку от Йокнеама, террорист въехал на автомобиле в группу израильтян, ожидающих автобуса на автобусной остановке. В числе пострадавших был военнослужащий.

Затем террорист вышел из машины, похитил табельное оружие военнослужащего и из него начал обстреливать находившихся на остановке и проезжающих мимо людей. Пожилой человек, находившийся в автомобиле, был убит.