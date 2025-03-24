СМИ: на следующей неделе Нетаниягу планирует визит в Венгрию

Сегодня, 24 марта, стало известно, что на следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправится с визитом в Венгрию по приглашению главы правительства этой страны Виктора Орбана.

Об этом сообщил Итамар Айхнер (Ynet, "Едиот Ахронот").

Ожидается, что для полета будет задействован правительственный самолет "Кнаф Цион".

В ноябре прошлого года Виктор Орбан направил Биньямину Нетаниягу письмо со словами поддержки его лично и Государства Израиль, пригласил его с визитом в Венгрию. Ранее, после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, власти Венгрии объявили, что не намерены выполнять решение МУС. В ответ на приглашение Орбана Нетаниягу тогда заявил: "Я благодарю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его теплую поддержку меня и Государства Израиль. Столкнувшись с позорной слабостью тех, кто поддержал возмутительное решение против права Государства Израиль на самооборону, Венгрия, как и наши друзья в Соединенных Штатах, демонстрирует моральную ясность и выступает за справедливость и правду".