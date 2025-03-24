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Израиль

Операция "детранспорторизация ХАМАСа": в Газе ликвидированы более 100 пикапов террористов

время публикации: 24 марта 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 17:07
Операция "детранспорторизация ХАМАСа": в Газе ликвидированы более 100 пикапов террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК провели 24 марта операцию, в ходе которой в результате точечных ударов на всей территории сектора Газы были уничтожены более 100 пикапов, которые использовали террористы ХАМАСа.

Многие из этих пикапов ХАМАС использовал 7 октября 2023 года, в день нападения на Израиль. "С их помощью террористы совершали налеты на территорию Израиля, убивали и похищали израильских мирных жителей. Эти транспортные средства использовались террористами для проведения террористических операций и переброски оружия", – заявляет ЦАХАЛ.

Отметим, что речь идет об уникальной военной операции, в результате которой ХАМАС лишился основных транспортных средств в Газе.

Судя по сообщениям источников в Газе, удары наносились в основном с воздуха – для атак ЦАХАЛ применял вертолеты, БПЛА и барражирующие боеприпасы.

Израиль
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