Операция "детранспорторизация ХАМАСа": в Газе ликвидированы более 100 пикапов террористов

ЦАХАЛ и ШАБАК провели 24 марта операцию, в ходе которой в результате точечных ударов на всей территории сектора Газы были уничтожены более 100 пикапов, которые использовали террористы ХАМАСа.

Многие из этих пикапов ХАМАС использовал 7 октября 2023 года, в день нападения на Израиль. "С их помощью террористы совершали налеты на территорию Израиля, убивали и похищали израильских мирных жителей. Эти транспортные средства использовались террористами для проведения террористических операций и переброски оружия", – заявляет ЦАХАЛ.

Отметим, что речь идет об уникальной военной операции, в результате которой ХАМАС лишился основных транспортных средств в Газе.

Судя по сообщениям источников в Газе, удары наносились в основном с воздуха – для атак ЦАХАЛ применял вертолеты, БПЛА и барражирующие боеприпасы.