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Израиль

Воспитательницы садика "Цафририм" в Лоде обвиняются в жестоком обращении с детьми

Расследование
Прокуратура
Дети
время публикации: 24 марта 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 10:25
Воспитательницы садика "Цафририм" в Лоде обвиняются в жестоком обращении с детьми
Yonatan Sindel/Flash90

Государственная прокуратура подала в мировой суд Рамле обвинительное заключение против четырех воспитательниц яслей "Цафририм" в Лоде, за многочисленные случаи физического и психологического издевательства над малышами.

31-летняя Мариана Зейтуна, 22-летняя Эден Баразани, 70-летняя Дафна Гали и 35-летняя Кристина Усов на протяжении длительного времени в десятках случаев издевались над 11 малышами, которые находились в яслях на их попечении.

Воспитательницы бросали детей на матрасы, толкали их на пол, силой накрывали детям головы одеялом, дергали их за волосы и за руки, били их и кричали на них. Одна из обвиняемых ударила ребенка ногой по ягодицам.

Обвиняемым вменяется множество случаев нападений при отягчающих обстоятельствах, жестокого обращения с беспомощным человеком со стороны ответственного за него лица, причинений телесных повреждений.

Прокуратура также запросила запрет на работу обвиняемых в сфере, связанной с уходом и надзором за детьми. Суд запретил публикацию любых сведений, которые могут привести к идентификации пострадавших.

Израиль
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