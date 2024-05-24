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Израиль

ЦАХАЛ атакует террористов в различных районах сектора Газы. Сводка, видео

время публикации: 24 мая 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 09:15
ЦАХАЛ атакует террористов в различных районах сектора Газы. Сводка, видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора.

Подразделения 98-й дивизии действуют в центре Джабалии, на севере сектора. Бойцы 7-й и 460-й бригад, а также бригады "Цанханим", за последние сутки ликвидировали десятки боевиков террористических организаций. Обнаружено большое количество оружия.

162-я дивизия продолжает действовать в районе Рафиаха, на юге сектора. Бойцы 401-й бригады, а также бригад "Гивати" и "Нахаль", ведут поиски туннелей и складов ХАМАСа.

Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За последние сутки ими при поддержке ВВС было ликвидировано несколько групп боевиков.

Накануне вечером из района города Газа в сторону израильской территории были выпущены две ракеты, они упали на открытой местности. Ночью самолет израильских ВВС атаковал стартовую площадку, с которой велась стрельба.

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