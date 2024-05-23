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Израиль

Жители Эйлата сообщают о взрывах. ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух воздушных целей

время публикации: 23 мая 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 21:23
Жители Эйлата сообщают о взрывах и возможном перехвате воздушных целей системой ПРО
Moshe Shai/FLASH90

Около 20:30 жители Эйлата слышали два сильных взрыва. Они сообщают о том, что видели, как над Красным морем осуществляется перехват воздушных целей.

Ни в Эйлате, ни в его окрестностях не было воздушной тревоги.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил перехватили две воздушные цели, двигавшиеся с восточного направления в сторону Эйлата. Военные подчеркивают, что воздушные объекты не вошли в воздушное пространство Израиля, не представляли угрозы для жителей города и поэтому в Эйлате не было сигнала тревоги.

Утром 23 мая в Эйлате и региональном совете Хевель Эйлат прошли военные учения с участием сил безопасности.

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