Жители Эйлата сообщают о взрывах. ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух воздушных целей

Около 20:30 жители Эйлата слышали два сильных взрыва. Они сообщают о том, что видели, как над Красным морем осуществляется перехват воздушных целей.

Ни в Эйлате, ни в его окрестностях не было воздушной тревоги.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил перехватили две воздушные цели, двигавшиеся с восточного направления в сторону Эйлата. Военные подчеркивают, что воздушные объекты не вошли в воздушное пространство Израиля, не представляли угрозы для жителей города и поэтому в Эйлате не было сигнала тревоги.

Утром 23 мая в Эйлате и региональном совете Хевель Эйлат прошли военные учения с участием сил безопасности.