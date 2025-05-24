Четыре пункта распределения гумпомощи в секторе Газы начнут работу в начале следующей недели

Четыре пункта распределения американской гуманитарной помощи в секторе Газы начнут свою работу в начале следующей недели, но не в воскресенье, как планировалось, а в понедельник или вторник. Задержка вызвана сбоем в системе логистики.

Три пункта, как сообщалось, будут действовать в районе Рафиаха, между Филадельфийской осью и осью Мораг, четвертый – на оси Салах ад-Дин. Предполагается, что представитель от семьи, нуждающейся в гуманитарной помощи, будет получать ее в одном из пунктов после того, как пройдет проверку на входе.

Существует опасность того, что возле пунктов выстоятся многочасовые очереди.