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Израиль

Всемирная продовольственная программа: 15 грузовиков с мукой разграблены на юге сектора Газы

Газа
ХАМАС
ООН
время публикации: 24 мая 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 09:11
Всемирная продовольственная программа: 15 грузовиков с мукой разграблены на юге сектора Газы
AP Photo/Maya Alleruzzo

15 грузовиков Всемирной продовольственной программы ООН были разграблены на юге сектора Газы в ночь на пятницу, 23 мая.

Представители программы отметили, что грузовики с мукой были разграблены, когда направлялись в пекарни.

При этом не было сказано, кто именно несет ответственность за разграбление грузовиков.

В ночь на 22 мая председатель Ассоциации транспортных компаний Газы Нахид Шахибр сообщил, что мука из гуманитарной помощи, доставленной 90 грузовиками, развезена по всем пекарням на юге и центре сектора Газы.

Однако источники в гуманитарных организациях сообщали агентству Reuters, что доставленные в Газу грузы не были получены пекарнями. "Гуманитарная помощь, которая и так весьма ограничена, не достигла гражданского населения", – заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН.

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