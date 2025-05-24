Всемирная продовольственная программа: 15 грузовиков с мукой разграблены на юге сектора Газы

15 грузовиков Всемирной продовольственной программы ООН были разграблены на юге сектора Газы в ночь на пятницу, 23 мая.

Представители программы отметили, что грузовики с мукой были разграблены, когда направлялись в пекарни.

При этом не было сказано, кто именно несет ответственность за разграбление грузовиков.

В ночь на 22 мая председатель Ассоциации транспортных компаний Газы Нахид Шахибр сообщил, что мука из гуманитарной помощи, доставленной 90 грузовиками, развезена по всем пекарням на юге и центре сектора Газы.

Однако источники в гуманитарных организациях сообщали агентству Reuters, что доставленные в Газу грузы не были получены пекарнями. "Гуманитарная помощь, которая и так весьма ограничена, не достигла гражданского населения", – заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН.