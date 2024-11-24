Грузовик столкнулся с легковой машиной на шоссе 443, есть пострадавшие

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 14:11 поступило сообщение о ДТП на шоссе 443 неподалеку от Бейт-Хурон, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь двоим пострадавшим, водитель легковой машины послуучил тяжелую черепно-мозговую травму, водитель грузовика ранен легко.

Пострадавшие были отправлены в больницу "Шаарей Цедек".