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Израиль

Грузовик столкнулся с легковой машиной на шоссе 443, есть пострадавшие

ДТП
время публикации: 24 ноября 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 15:19
Грузовик столкнулся с легковой машиной на шоссе 443, есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 14:11 поступило сообщение о ДТП на шоссе 443 неподалеку от Бейт-Хурон, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь двоим пострадавшим, водитель легковой машины послуучил тяжелую черепно-мозговую травму, водитель грузовика ранен легко.

Пострадавшие были отправлены в больницу "Шаарей Цедек".

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