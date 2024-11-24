Министерская комиссия одобрила законопроект о прекращении финансирования корпорации "Кан"

Министерская комиссия одобрила продвижение законопроекта о приватизации израильской радиовещательной корпорации "Кан". Согласно законодательной инициативе, будет объявлен тендер на приобретение корпорации частными инвесторами, а финансирование медиакомпании из государственного бюджета прекращено. В случае отсутствия заявок на участие в тендере от частных инвесторов работа корпорации будет приостановлена. Автором законопроекта является министр связи Шломо Кари ("Ликуд"). Комментируя свою законодательную инициативу, Кари заявлял, что "нет причины, по которой граждане Израиля должны финансировать эту лишнюю структуру". По его словам, цель проекта – усилить конкуренцию на рынке СМИ.

Против выдвинутого Кари законопроекта возражает юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара. "Посыл законопроекта очевидный и серьезный – критика правительства или трансляция контента, невыгодного правительству, приводит к мерам против средства массовой информации и ограничению в их работе без каких-либо профессиональных оснований для оправдания таких мер", – заявила Бахарав-Миара.

Это уже второй законопроект, касающийся будущего корпорации "Кан", который выносится на рассмотрение министерской комиссии по законодательству в этом месяце. Ранее депутат от партии "Ликуд" Авихай Боарон предложил изменить схему финансирования госкорпорации. По идее Боарона, бюджет медиакорпорации будет ежегодно утверждать правительство, а не Совет корпорации, а бюджет "Кан" станет частью общего госбюджета, что позволит урезать его в рамках общих сокращений.

Инициативу также прокомментировал профсоюз журналистов Израиля. "Приватизация корпорации "Кан" означает ее закрытие", – говорится в заявлении профсоюза, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter). "Закон закроет двери для бесплатных трансляций, заблокирует доступ аудитории к таким значимым событиям как "Евровидение" и Чемпионат мира по футболу, остановит производство оригинальных сериалов, которые завоевали международную известность и стали неотъемлемой частью нашей культуры, – говорится в заявлении объединения журналистов.-- Корпорация представляет собой сбалансированное и объективное средство массовой информации. Закрытие корпорации "Кан" станет смертельным ударом по свободным СМИ в целом и одному из самых важных культурных достояний страны".