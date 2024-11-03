Правительство урежет бюджет корпорации "Кан" и будет ежегодно утверждать выделение новых средств
Министерская комиссия по законодательству одобрила законопроект об изменении финансирования государственной телерадиовещательной корпорации "Кан". По задумке автора проекта, депутата от партии "Ликуд" Авихая Боарона, система финансирования корпорации должна измениться. Во-первых, бюджет расходов "Кан" будет определяться каждый год заново, а бюджет корпорации станет частью общего госбюджета, что позволит урезать его в рамках общих сокращений бюджета. Во-вторых, объем расходов компании будет определять не Совет корпорации, а само правительство. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен и, вероятно, принят в первом чтении на заседании Кнессета уже в среду.
В настоящее время бюджет телерадиокомпании "Кан" не зависит от изменений в госбюджете, которые принимает правительство. Однако предложение, внесенное Боароном, даст возможность правительству сокращать или увеличивать выделяемые на "Кан" средства по собственному усмотрению. В официальной реакции корпорации на законодательную инициативу депутатов подчеркивается, что "бюджет общественной вещательной корпорации, согласно закону, является закрытым ради предотвращения политического вмешательства в его содержание со стороны правительства, независимо от его политических предпочтений". В корпорации подчеркнули, что включение бюджета "Кан" в госбюджет наравне с бюджетами министерств и ведомств, "еще одна попытка подорвать независимость корпорации, которая нанесет ущерб не только сотрудникам корпорации, но и тысячам семей внешних подрядчиков, которые занимаются производством контента по заказу "Кан".
Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара категорически возражает против этой инициативы, подчеркивая, что этот законопроект – еще одна атака на демократическое устройство Израиля. В обращении к министру юстиции Яриву Левину заместители юрсоветника Меир Левин и Авиталь подчеркивают, что "результатом этого решения станет общественная телерадиокорпорация, фактически зависимая от правительства, органиченная его удовлетворенностью её работой и требующая одобрения правительства для осуществления своих проектов и политики". "Существует серьёзная опасность запугивания телерадиокорпорации, которая будет ориентироваться на правительство и избегать политической, социальной и иной критики". Они также отмечают, что в такой ситуации корпорация постарается избегать спорного, разнообразного и сложного контента, ориентированного на аудитории, исключенные из мейнстрима израильской жизни, особенно в программах новостей и актуальных событий. "Телерадиокорпорации, работающей в таких условиях, будет крайне сложно функционировать независимо, и вряд ли она сможет выполнять свою основную миссию, закрепленную законом, – осуществлять независимое, разнообразное и качественное общественное вещание для всех слоёв израильского общества", – говорится в заключении офиса юрсоветника.
Законопроект Боарона уже вторая за последнюю неделю законодательная инициатива, которую юрсоветник правительства и представители медиасообщества называют наступлением на демократию и атаку на свободу слова. На прошлой неделе в первом чтении Кнессет принял законопроект о рейтингах, согласно которому функция измерения рейтингов будет передана из рук частных и независимых компаний в структуру, созданную при правительстве. По задумке автора законопроекта, депутата от "Ликуда" Шалома Данино, замером рейтингов займется Министерство связи, а в прайм-тайм данные рейтингов будут транслироваться на телеканалах. По оценке юрсоветника правительства Гали Бахарав-Миары, эта инициатива нарушает сразу два базовых демократических принципа: право на свободу прессы и неприкосновенность частной жизни.