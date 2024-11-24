Бен-Гвир просит заменить следователя по делу о разрешениях на оружие: этой он отказал в повышении

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой передать расследование по делу о нарушениях при выдаче разрешений на оружие, допущенных сотрудниками его канцелярии, другому следователю.

В своей просьбе он указывает, что в настоящее время это дело ведет подполковник Керен Толедано, которой он отказался дать рекомендацию о повышении по службе. Поэтому Бен-Гвир выражает опасения, что следователь может руководствоваться сторонними интересами во время своей работы. Министр подчеркивает, что профессиональным шагом со стороны следователя был бы самоотвод от данного расследования в связи с конфликтом интересов.

Напомним, подразделение полиции ЛАХАВ-433 расследует подозрения о том, что после "черной субботы" 7 октября министерство национальной безопасности выдало более 1100 лицензий на огнестрельное оружие в нарушение закона.

Сообщается, что из-за резко возросшей после резни 7 октября нагрузки в министерство национальной безопасности были наняты временные сотрудники, которые должны были рассматривать заявки на получение разрешений на оружие в соответствии с двумя установленными правилами критериями.

В ЛАХАВ-433 выяснили, что эти временные сотрудники выдали около 23 тысяч временных разрешений на огнестрельное оружие, из этих разрешений 458 были выданы в нарушение закона. Эти сотрудники также выдали 15242 постоянных разрешения на оружие, из них 688 были выданы, по всей видимости, в нарушение закона. Всего не соответствующим критериям людям были выданы 1146 временных и постоянных лицензий на огнестрельное оружие.