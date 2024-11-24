Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в пригородах Бейрута

Источники в Ливане сообщают об интенсивных ударах ВВС ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" в районах Хабайри и Харет-Хрейк в Дахии, на юге Бейрута.

Нет информации о погибших или раненых.

До нанесения авиаударов руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей четырех районов в южном пригороде Бейрута. На приложенных к предупреждению спутниковых снимках красным были помечены 12 строений.