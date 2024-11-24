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Израиль

Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в пригородах Бейрута

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 24 ноября 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 21:08
Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в пригородах Бейрута
AP Photo/Hassan Ammar

Источники в Ливане сообщают об интенсивных ударах ВВС ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" в районах Хабайри и Харет-Хрейк в Дахии, на юге Бейрута.

Нет информации о погибших или раненых.

До нанесения авиаударов руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей четырех районов в южном пригороде Бейрута. На приложенных к предупреждению спутниковых снимках красным были помечены 12 строений.

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