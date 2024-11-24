После убийства израильтянина в ОАЭ Штаб национальной безопасности выступил с новыми рекомендациями

В связи с сообщениями об убийстве в Объединенных Арабских Эмиратов израильского гражданина Штаб национальной безопасности настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в эту страну, если они не являются жизненно важными.

21 ноября террористы убили в ОАЭ израильского гражданина. Есть опасения, что угроза израильтянам и евреям в этой стране еще не устранена. Штаб сообщает, что в отношении ОАЭ 24 ноября 2024 года действует предупреждение третьего уровня – о среднем уровне опасности.

Штаб призывает отказаться от поездок, если они не являются жизненно важными. Тем, кто находится в ОАЭ, рекомендовано:

1. Избегать бизнесов, мест собраний и развлечений, связанных с евреями и израильтянами.

2. Проявлять повышенную бдительность в общественных местах, в том числе гостиницах, ресторанах и барах.

3. Не демонстрировать, что вы израильтяне.

4. Оказывать сотрудничество местным силам безопасности, слушаться их указаний и немедленно сообщать им, если вы столкнулись с террористической деятельностью.

5. Не рассказывать о своей поездке в социальных сетях, не сообщать о планах, не публиковать фотографий в режиме реального времени. Это касается и групп, посвященных туризму. Предпочтительно не пользоваться соцсетями.

6. Передвигаться как можно меньше, оставаться в безопасных районах.

Дополнительные рекомендации опубликованы на сайте штаба на иврите.

Подчеркивается: если возникло подозрение, что вы столкнулись с террористической угрозой, сначала необходимо сообщить службам безопасности страны, где вы находитесь, а потом – на горячую линию Штаба национальной безопасности Израиля по телефону 02-6667444. Линия работает круглосуточно, без выходных.

Если у вас есть дополнительные вопросы, или вы столкнулись с антисемитскими инцидентами, преступниками, или вам нужна консульская помощь, следует обратиться на горячую линию министерства иностранных дел по телефону 02-5303155. Она также работает круглосуточно, без выходных.