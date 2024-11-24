Официально подтверждено: в ОАЭ найдено тело убитого раввина Цви Когана

Канцелярии премьер-министра Израиля и министерства иностранных дел Израиля официально подтвердили, что в ОАЭ найдено тело убитого раввина Цви Когана.

В официальном сообщении сказано: "Органы разведки и силы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести с четверга, 21 ноября 2024 года. Посольство Израиля в Абу-Даби поддерживает контакт с семьей с самого начала инцидента и продолжает сопровождать их в трудное время. Его семья в Израиле также получила уточненную информацию. Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом. Государство Израиль воспользуется всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, ответственных за его смерть".

Похищение и убийство раввина Цви Когана в ОАЭ

Утром 24 ноября поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ. Была проведена процедура опознания, в результате которой была установлена личность убитого.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби пропал посланник Хабада гражданин Израиля и Молдовы раввин Цви Коган, отслуживший в ЦАХАЛе. Последние несколько лет он проживал в ОАЭ. По данным источников в службах безопасности Израиля, связь с ним была потеряна в минувший четверг.

В канцелярии премьер-министра заявляли: "Посланник Хабада Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, пропал в минувший четверг. С момента его исчезновения и на фоне информации о том, что это может быть теракт, начато масштабное расследование".

Израильские службы безопасности работают в сотрудничестве со службами безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, которые проводят расследование. Особо отмечается, что делом Когана занялся "Мосад". В Иерусалиме не исключают, что нападение на раввина было инициировано и спланировано Ираном. СМИ пишут о возможной причастности дипмиссии Ирана к этому преступлению.

По предварительным данным после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и похитили, выбрав удобный момент.

Предположительно, после похищения его организаторы бежали в Турцию.

В начале прошлой недели Цви Коган прилетал в Израиль вместе с главным раввином ОАЭ Леви Ицхаком Дохманом. Во вторник они посетили офис премьер-министра, где встретились с новым послом Израиля в ОАЭ Йоси Шели, и вернулись в Абу-Даби в среду.

Утром в воскресенье, 24 ноября, было объявлено, что в ОАЭ найдено тело убитого раввина Цви Когана.

Реакции и комментарии

Лидер оппозиции и глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Государство Израиль скорбит по поводу смерти раввина Цви Когана. Еще до того, как пришла трагическая весть, я обратился к министру иностранных дел ОАЭ с просьбой помочь в расследовании его исчезновения. Как ужасно и печально, что это закончилось таким образом. Это теракт на почве антисемитизма, и обе страны будут сотрудничать в расследовании убийства и привлечении преступников к ответственности. Я выражаю свои соболезнования его семье и общине ХАБАД".