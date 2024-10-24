Ликвидирован командир "Нухбы", сотрудник UNRWA, ответственный за резню возле кибуца Реим

В секторе Газы с беспилотника ЦАХАЛа ликвидирован Мухаммад Абу Атиуи, командир спецназа "Нухба" батальона "Бурейдж". С июля 2022 года боевик работал в агентстве UNRWA.

Операция при участии ШАБАКа, военной разведки и оперативного центра дивизии "Газа", была проведена в среду 23 октября.

О ликвидации боевика сообщил на вечернем брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Абу Атиуи причастен к убийству и похищению израильских граждан. 7 октября 2023 года он возглавлял боевиков во время резни, устроенной в передвижном укрытии ("мигунит") на 232-й трассе, недалеко от кибуца Реим. В ходе войны Абу Атиуи участвовал в организации и проведении атак на силы ЦАХАЛа в секторе Газы.

Даниэль Хагари сообщил, что офис координатора действий правительства на территориях обратился к международному сообществу и ООН с требованием провести срочное расследование по поводу участия сотрудников UNRWA в резне 7 октября.