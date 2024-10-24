ООН: в Газе в результате израильского удара убит сотрудник UNRWA
время публикации: 24 октября 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 08:29
Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) погиб в секторе Газы в результате прямого попадания израильской ракеты в грузовик агентства, заявляет Организация Объединенных Наций.
"Мы можем подтвердить, что по автомобилю UNRWA был нанесен удар в Дир аль-Балахе. В настоящее время мы получили сообщения о гибели одного сотрудника UNRWA", – сказано в заявлении, цитируемом ТАСС.
Власти Израиля ранее неоднократно обращали внимание на то, что террористические организации в Газе используют транспортные средства UNRWA. Более того, многие сотрудники UNRWA являлись боевиками ХАМАСа и других террористических группировок.
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