x
24 октября 2024
|
последняя новость: 08:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2024
|
24 октября 2024
|
последняя новость: 08:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ООН: в Газе в результате израильского удара убит сотрудник UNRWA

время публикации: 24 октября 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 08:29
ООН: в Газе в результате израильского удара убит сотрудник UNRWA
Oren Cohen/Flash90

Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) погиб в секторе Газы в результате прямого попадания израильской ракеты в грузовик агентства, заявляет Организация Объединенных Наций.

"Мы можем подтвердить, что по автомобилю UNRWA был нанесен удар в Дир аль-Балахе. В настоящее время мы получили сообщения о гибели одного сотрудника UNRWA", – сказано в заявлении, цитируемом ТАСС.

Власти Израиля ранее неоднократно обращали внимание на то, что террористические организации в Газе используют транспортные средства UNRWA. Более того, многие сотрудники UNRWA являлись боевиками ХАМАСа и других террористических группировок.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2024

384-й день войны: ВВС ЦАХАЛа атакуют объекты "Хизбаллы" в пригородах Бейрута. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

В Джабалии на территории поликлиники UNRWA уничтожены террористы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 октября 2024

Филиппе Лаззарини: "Цель Израиля в этой войне – избавиться от UNRWA"