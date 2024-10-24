ООН: в Газе в результате израильского удара убит сотрудник UNRWA

Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) погиб в секторе Газы в результате прямого попадания израильской ракеты в грузовик агентства, заявляет Организация Объединенных Наций.

"Мы можем подтвердить, что по автомобилю UNRWA был нанесен удар в Дир аль-Балахе. В настоящее время мы получили сообщения о гибели одного сотрудника UNRWA", – сказано в заявлении, цитируемом ТАСС.

Власти Израиля ранее неоднократно обращали внимание на то, что террористические организации в Газе используют транспортные средства UNRWA. Более того, многие сотрудники UNRWA являлись боевиками ХАМАСа и других террористических группировок.