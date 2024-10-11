Филиппе Лаззарини: "Цель Израиля в этой войне – избавиться от UNRWA"

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филиппе Лаззарини заявил в пятницу, 11 октября, что целью продолжающейся войны "Железные мечи" для Израиля является избавление от UNRWA.

Он также добавил, что ясность в отношении продолжения получения американского финансирования на деятельность агентства не наступит до начала 2025 года.

Накануне в Совете безопасности ООН состоялось специальное заседание, посвященное гуманитарному кризису в секторе Газы и на юге Ливана и намерению Израиля запретить деятельность UNRWA на территории еврейского государства.

Филиппе Лаззарини в своем выступлении говорил о помощи, которая оказывается UNRWA не только жителям сектора Газы, но и Ливана, где было открыто 11 убежищ для перемещенных лиц, в которых проживают 4500 человек. "Никогда еще не была столь велика потребность в услугах агентства в секторе Газы, на Западном берегу и в Ливане", – заявил он. Он обвинил Израиль в пренебрежении международными нормами гуманитарного права, что парализовало, по его словам, работу агентства в секторе Газы. Он также заявил, что израильское руководство поставило себе цель – уничтожить агентство.

Он предупредил, что принятие закона о запрете работы агентства, который готов к принятию Кнессетом в последнем чтении, приведет к тому, что миллионы палестинцев лишатся статуса беженцев. Этот односторонний шаг израильских властей, по словам чиновника, приведет к изменению параметров будущего политического решения конфликта.