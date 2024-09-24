В результате пожара в жилом доме в Ашдоде погиб один человек, трое пострадали
Во вторник утром в двухэтажном доме в ашдодском квартале "Йуд" произошел пожар, жертвой которого стал один человек, еще трое получили легкие травмы. Дом, разделенный на десять маленьких квартир, находился на улице Натан а-Нави. Пожар начался около 7:40.
На место происшествия прибыли пожарные и служба скорой помощи "Маген Давид Адом". По словам спасателей, дом был окутан дымом, трое несовершеннолетних, получивших отравление продуктами горения, получили неотложную помощь на месте.
После того, как огонь был потушен, в одной из спален обнаружили погибшего: на теле мужчины были обширные ожоги. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать его смерть.
По данным предварительного расследования, пожар начался именно в той комнате, где спал погибший мужчина. Причины возгорания устанавливаются.