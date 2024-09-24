ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главного ракетчика "Хизбаллы" Ибрагима Мухаммада Кубайси

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное подтверждение факта ликвидации Ибрагима Мухаммада Кубайси – командующего ракетными силами шиитской террористической организации "Хизбалла". Кубайси был уничтожен в результате авиаудара ВВС Израиля в районе Аль-Рубийри на юге Бейрута.

В официальном сообщении ЦАХАЛа сказано, что во время операции по ликвидации главаря террористов рядом с ним присутствовали другие ключевые командиры ракетных сил "Хизбаллы".

Ибрагим Мухаммад Кубайси вступил в ряды "Хизбаллы" в восьмидесятых годах прошлого века, в ходе своей карьеры в террористической организации он занимал различные военные должности, в том числе он руководил оперативным штабом на юге Ливана и командовал подразделением "Бадр" на южном фронте.

В последние годы он командовал различными ракетными подразделениями "Хизбаллы", в том числе операторами высокоточных ракетных установок. Он несет ответственность за сотни запусков ракет по населенным пунктам Израиля, он также отвечал за планирование и реализацию множества терактов против ЦАХАЛа и мирных жителей Израиля.

В частности, Ибрагим Мухаммад Кубайси несет ответственность за планирование и организацию теракта в 2000 году на горе Дов с похищением и убийством троих военнослужащих – старшего сержанта Биньямина (Бени) Авраама, старшего сержанта Ади Авиатана и старшего сержанта Омера Суада, тела которых были выкуплены у "Хизбаллы" в 2004 году вместе с живым полковником ЦАХАЛа Эльхананом Тененбаумом и захоронены в Израиле. В обмен на тела солдат и живого заложника, который был похищен во время сделки по торговле наркотиками, Израиль освободил 436 заключенных террористов.

Кубайси был одним из ключевых экспертов в сфере ракет в "Хизбалле" и был близок к высшему военному руководству группировки.