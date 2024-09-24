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Ближний Восток

Reuters: в Бейруте ликвидирован командующий ракетными силами "Хизбаллы"

время публикации: 24 сентября 2024 г., 16:51 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 16:57

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности в Ливане сообщает, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Дахии, на юге Бейрута, был ликвидирован Ибрагим Мухаммад Кубаиси – командующий ракетными силами "Хизбаллы".

Ранее минздрав Ливана сообщал, что в результате атаки есть не менее шести убитых и 15 раненых. Однако первоначально неофициальные источники в Ливане утверждали, что Кубаиси жив.

Информация проверяется и уточняется.

Ближний Восток
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