В медицинский центр Галилеи доставлено девять пострадавших от ракетных обстрелов

Девять пострадавших от ракетных обстрелов (прямо или косвенно) прибыли в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии. Четыре женщины в возрасте 19, 20, 37 и 43 лет получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий во время сирены – в Ярке и в Нагарии.

Мужчина и женщина в возрасте около 60 лет, которые вместе ехали в машине в Ярке, пострадали при взрыве ракеты, упавшей рядом с их автомобилем: они контужены и страдают от тяжелого нервного потрясения.

Еще три человека пострадали от падений, когда бежали в защищенное пространство.