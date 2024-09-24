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Израиль

В медицинский центр Галилеи доставлено девять пострадавших от ракетных обстрелов

время публикации: 24 сентября 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 11:50
В медицинский центр Галилеи доставлено девять пострадавших от ракетных обстрелов
Пресс-служба МАДА

Девять пострадавших от ракетных обстрелов (прямо или косвенно) прибыли в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии. Четыре женщины в возрасте 19, 20, 37 и 43 лет получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий во время сирены – в Ярке и в Нагарии.

Мужчина и женщина в возрасте около 60 лет, которые вместе ехали в машине в Ярке, пострадали при взрыве ракеты, упавшей рядом с их автомобилем: они контужены и страдают от тяжелого нервного потрясения.

Еще три человека пострадали от падений, когда бежали в защищенное пространство.

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