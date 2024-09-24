Кризис на севере: все больше людей обращаются за финансовой и психологической помощью

Эскалация обстановки в сфере безопасности на севере страны пришлась на канун Рош а-Шана, что еще более усугубило негативные последствия кризиса для израильских семей.

Выросло количество обращений в центры психологической и эмоциональной помощи: организация ЭРАН говорит о 30% увеличении за последние двое суток количества запросов от людей, страдающих тревожностью и беспокойством из-за ситуации в сфере безопасности.

Центры психологической устойчивости в Галилее говорят о значительном росте количества обращений на линии, действующие на арабском языке. В руководстве таких "горячих линий" говорят о росте количества обращений, в целом, но количество нуждающихся в поддержке арабоязычных граждан значительно выше, чем в предыдущих витках конфликта.

Растет и количество нуждающихся в материальной помощи: благотворительная организация "Питхон Лев" сообщает, что в этом году на фоне войны и кризиса на севере за продуктовой помощью к праздникам обратилось на 25% больше семей, чем годом ранее. Материальные сложности начали испытывать и те семьи, которые ранее считались благополучными.